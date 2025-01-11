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Новости

Новости

11 января, 20:45

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 января

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 января

Прохожие вызвали спасателей в парк "Зарядье", чтобы спасти кошку

Выставка "Жили-были: школа русской сказки" проходит в центре искусства "Винзавод"

Новый пешеходный мост открылся в Нагатинском Затоне

Строительство детского сада завершается в районе Хорошево-Мневники

Панда Катюша решила полакомиться маминым обедом в Московском зоопарке

Почти 60 зданий и техсооружений передано столичной системе здравоохранения за пять лет

Собянин рассказал о завершении реставрации фасадов церкви Вознесения Господня

Новый пешеходный мост появился в Нагатинском Затоне

Пешеходный мост открыли в Нагатинском Затоне

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 11 января.

В Нагатинском Затоне открыли пешеходный мост. Он соединил транспортный узел с жилыми корпусами на другой стороне района. Теперь станция БКЛ стала ближе для 45 тысяч жителей.

На северо-востоке Москвы, в Анадырском проезде, произошел пожар на седьмом этаже девятиэтажки. По данным МЧС, из горящей квартиры и соседних пожарные спасли восемь человек, двое из них – дети. О причинах возгорания пока не сообщается.

Сургутская транспортная прокуратура организовала проверку после вынужденной посадки самолета авиакомпании UTair, следующего рейсом ЮТ-715 по маршруту "Москва – Дубай". Лайнер сел по технической причине. При этом сама посадка прошла благополучно.

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