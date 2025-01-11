Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 января

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 11 января.

В Нагатинском Затоне открыли пешеходный мост. Он соединил транспортный узел с жилыми корпусами на другой стороне района. Теперь станция БКЛ стала ближе для 45 тысяч жителей.



На северо-востоке Москвы, в Анадырском проезде, произошел пожар на седьмом этаже девятиэтажки. По данным МЧС, из горящей квартиры и соседних пожарные спасли восемь человек, двое из них – дети. О причинах возгорания пока не сообщается.

Сургутская транспортная прокуратура организовала проверку после вынужденной посадки самолета авиакомпании UTair, следующего рейсом ЮТ-715 по маршруту "Москва – Дубай". Лайнер сел по технической причине. При этом сама посадка прошла благополучно.