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Новости

11 января, 23:00

Город

Москвичам покажут достижения Курской, Орловской и Белгородской областей

Москвичам покажут достижения Курской, Орловской и Белгородской областей

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На выставке "Россия" на ВДНХ 11 января для москвичей и гостей столицы приготовили интересную программу. Так, в рамках фестиваля "Русская зима", участники покажут чем гордятся Курская, Орловская и Белгородская области.

Кроме того, посетителей экспозиции приглашают поучаствовать в мастер-классах для детей и взрослых, а также оценить музыкальную программу мероприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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