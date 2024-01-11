11 января, 23:00Город
Москвичам покажут достижения Курской, Орловской и Белгородской областей
На выставке "Россия" на ВДНХ 11 января для москвичей и гостей столицы приготовили интересную программу. Так, в рамках фестиваля "Русская зима", участники покажут чем гордятся Курская, Орловская и Белгородская области.
Кроме того, посетителей экспозиции приглашают поучаствовать в мастер-классах для детей и взрослых, а также оценить музыкальную программу мероприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.