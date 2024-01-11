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11 января, 17:15

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В Москве скорректировали работу системы отопления из-за похолодания

В Москве скорректировали работу системы отопления из-за похолодания

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В столице скорректировали работу системы отопления из-за похолодания. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

Отмечается, что корректировка температуры в жилых домах производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков. Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу, 12 января, температура воздуха в столице опустится до отметки в минус 16 градусов.

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