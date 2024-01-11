На территории бывшего завода "ЗИЛ" построят станцию метро

На территории бывшей промзоны "ЗИЛ" в ближайшем будущем появится станция метро "ЗИЛ" Троицкой линии.

Кроме того, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на месте старого завода будут построены объекты культуры, спорта и музеи. Уже возведено более 2 миллионов квадратных метров, и продолжается застройка деловыми районами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.