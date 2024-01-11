Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 января, 11:15

Город

На территории бывшего завода "ЗИЛ" построят станцию метро

На территории бывшего завода "ЗИЛ" построят станцию метро

В Дептрансе напомнили о строительных работах и быстрых магистралях в столице

Расселение по программе реновации стартовало в Коптеве

Собянин рассказал о развитии территории бывшей промзоны ЗИЛ

В Дептрансе рекомендовали москвичам пользоваться общественным транспортом 11 января

Несколько способов записи на диспансеризацию или профосмотр доступны в Москве

Площадки для крещенских купаний начали оборудовать в столице

Уборка снега в столице на фоне непогоды проводится круглосуточно

Москвичи рассказали о преимуществах сервиса по решению бытовых вопросов "Наш город"

Схема движения транспорта изменится на нескольких улицах в центре Москвы

На территории бывшей промзоны "ЗИЛ" в ближайшем будущем появится станция метро "ЗИЛ" Троицкой линии.

Кроме того, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на месте старого завода будут построены объекты культуры, спорта и музеи. Уже возведено более 2 миллионов квадратных метров, и продолжается застройка деловыми районами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городстроительствовидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика