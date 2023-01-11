Московский зоопарк можно будет посетить бесплатно благодаря подаркам для животных

Московский зоопарк можно будет посетить бесплатно, если посетитель принесет подарок для животных с 13 по 15 января. Об этой акции сообщили в пресс-службе зоопарка.

Есть одобренный специалистами список подарков: мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов, а также другие игрушки из зоомагазинов. Пункты приема будут работать с 10:00 до 16:00 у Главного входа, а также со стороны метро "Баррикадная". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.