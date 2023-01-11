Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:00

Город

Московские рентгенологи разработали 10 ГОСТов для тестирования ИИ

Московские рентгенологи разработали 10 ГОСТов для тестирования ИИ

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

"Мой район. Обратная связь": благоустройство возле станции "Текстильщики" БКЛ

"Мой район. Обратная связь": на окраине Битцевского леса обустроили зону отдыха

"Мой район. Обратная связь": новый спорткомплекс с бассейном построен в Бибиреве

"Мой район. Обратная связь": стадион восстановили в спорткомплексе "Авангард" в Перове

Москвичам рассказали, какие столичные музеи можно посетить бесплатно

Московские рентгенологи разработали 10 ГОСТов для тестирования искусственного интеллекта. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Новые нормы будут полезны разработчикам при технических испытаниях, а также медикам в клинических опытах. ГОСТы определяют требования для анализа медицинских изображений и обработки данных.

Для разработки единых понятий и норм столица объединила несколько десятков специалистов: программистов, медиков и научных сотрудников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городмедицинавидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика