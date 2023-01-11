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Московские рентгенологи разработали 10 ГОСТов для тестирования ИИ
Московские рентгенологи разработали 10 ГОСТов для тестирования искусственного интеллекта. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.
Новые нормы будут полезны разработчикам при технических испытаниях, а также медикам в клинических опытах. ГОСТы определяют требования для анализа медицинских изображений и обработки данных.
Для разработки единых понятий и норм столица объединила несколько десятков специалистов: программистов, медиков и научных сотрудников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.