Собянин подвел итоги работы городской платформы "Город идей" в 2021 году

За прошлый год 423 идеи от москвичей взяли в работу. Для этого в городе существуют специальные платформы, где жители могут высказывать свое мнение. Об этом у себя в блоге рассказал Сергей Собянин.

В голосованиях принимают участие десятки тысяч человек. Например, в проекте "Городские мастерские семейного творчества" предложили устраивать в парках концерты семейных ансамблей и организовать городской фестиваль, а в проекте "Культура рядом" решили организовать в библиотеках и культурных центрах необычные кофейни.

Также с подачи горожан все электронные сервисы департамента культуры объединят в один ресурс. В их числе – онлайн-продажи билетов, поиск книг в библиотеках, аренда городских пространств и онлайн-музеи. А благодаря проекту "Волонтеры Москвы" в каждом районе откроют общественные приемные добровольческих организаций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.