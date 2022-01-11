Специалист ЦОДД рассказал о ситуации на столичных дорогах

Движение в городе оценивается в 5 баллов. Из-за неисправного автомобиля, который находился в четвертой полосе на Варшавском шоссе в сторону центра перед Чонгарским бульваром, образовался затор длиной 4 километра.

На пересечении Большой Академической улицы и улицы Зои и Александра Космодемьянских произошло столкновение двух автомобилей во второй полосе, движение затруднено в сторону Ленинградского проспекта на 2,5 километра.

Также можно потерять время по направлению в центр на Большой Черкизовской улице из-за столкновения двух автомобилей на Преображенской площади. В том районе затор оценивается в 2 километра.

По словам специалиста, трафик в городе рабочий, длина заторов – 169 километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.