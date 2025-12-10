Столичные поликлиники и больницы начали украшать к Новому году. Например, возле больницы имени Склифосовского поставили нарядные елки, установили фонари и огромные стеклянные шары.

Украсили и фасады центров женского здоровья. Там появились гирлянды с тематической анимацией и ледяные скульптуры с подсвеченными изнутри цветами. Детские поликлиники Москвы в этом году украсят новогодние инсталляции от студентов колледжей.

