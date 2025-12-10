Главную новогоднюю елку России привезут в Кремль 10 декабря

Главную новогоднюю елку России встретят вечером 10 декабря у Спасской башни Московского Кремля. Ее привезут из Подмосковья. В течение лета и осени специальная комиссия отбирала из 24 деревьев, подходящих по параметрам. В результате было решено, что почетное место на Соборной площади займет столетняя ель.

Ее высота составляет 26 метров, обхват ствола – 64 сантиметра, а размах нижних ветвей – 11 метров. По традиции ель привезет Дед Мороз на автопоезде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.