Главную новогоднюю елку России привезут в Кремль 10 декабря
Главную новогоднюю елку России встретят вечером 10 декабря у Спасской башни Московского Кремля. Ее привезут из Подмосковья. В течение лета и осени специальная комиссия отбирала из 24 деревьев, подходящих по параметрам. В результате было решено, что почетное место на Соборной площади займет столетняя ель.
Ее высота составляет 26 метров, обхват ствола – 64 сантиметра, а размах нижних ветвей – 11 метров. По традиции ель привезет Дед Мороз на автопоезде.
