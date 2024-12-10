Уникальную технологическую операцию провели в акватории канала имени Москвы в Химках

Уникальную технологическую операцию провели строители в акватории канала имени Москвы в Химках. Здесь возводят мост для будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Рабочие перевезли самый большой пролет моста с берега на временные опоры, которые соорудили посреди канала. Пролет длиной 132 метра и весом более 2 тысяч тонн переместили на баржу, а затем надвинули на временный пирс. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.