Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 22:15

Город

Уникальную технологическую операцию провели в акватории канала имени Москвы в Химках

Уникальную технологическую операцию провели в акватории канала имени Москвы в Химках

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 декабря

Собянин провел заседание президиума правительства Москвы

Новости часа: почти 150 храмов построили в Москве

Тренировочные работы в формате ЕГЭ стартовали в Москве

В Москве восстановили более 100 памятников религиозного назначения

Новости часа: катки с натуральным льдом в Москве откроют при устойчивой погоде

Главную экологическую елку страны установили и нарядили в Московском зоопарке

Мост через Нагатинский Затон сократит москвичам путь до метро

Памятную доску олимпийскому чемпиону по боксу Валерию Попенченко открыли в Москве

Уникальную технологическую операцию провели строители в акватории канала имени Москвы в Химках. Здесь возводят мост для будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Рабочие перевезли самый большой пролет моста с берега на временные опоры, которые соорудили посреди канала. Пролет длиной 132 метра и весом более 2 тысяч тонн переместили на баржу, а затем надвинули на временный пирс. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
городстроительствовидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика