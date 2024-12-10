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10 декабря, 17:45

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Памятную доску олимпийскому чемпиону по боксу Валерию Попенченко открыли в Москве

Памятную доску олимпийскому чемпиону по боксу Валерию Попенченко открыли в Москве

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Памятную доску олимпийскому чемпиону по боксу Валерию Попенченко открыли в Москве на здании спортивного комплекса МГТУ имени Баумана. Именно там он работал заведующим кафедрой физического воспитания после завершения спортивной карьеры.

Создатель доски, скульптор Александр Рукавишников отметил, что Попенченко является настоящим примером для подрастающей молодежи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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