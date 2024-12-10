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10 декабря, 07:15

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В Москве заметили зимних комаров

В Москве заметили зимних комаров

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Комаров на снегу заметили и москвичи, и жители центральной России. Ролики стали вирусными, а пользователи Сети начали строить предположения, откуда они взялись.

Зимние комары – это семейство насекомых, объединяющее несколько видов. Они продолжают свою активность и осенью, и ранней весной, рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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