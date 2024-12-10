10 декабря, 07:15Город
В Москве заметили зимних комаров
Комаров на снегу заметили и москвичи, и жители центральной России. Ролики стали вирусными, а пользователи Сети начали строить предположения, откуда они взялись.
Зимние комары – это семейство насекомых, объединяющее несколько видов. Они продолжают свою активность и осенью, и ранней весной, рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.