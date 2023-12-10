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10 декабря, 08:15

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Москва вошла в финальный список городов-претендентов на звание молодежной столицы России

Москва вошла в финальный список городов-претендентов на звание молодежной столицы России

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Москва претендует на звание "Молодежной столицы России – 2024". Город вошел в число финалистов федерального конкурса, где оценивают достижения в области молодежной политики. Поддержать Москву можно на сайте Росмолодежи.

В финале также представлены Владивосток, Красноярск, Омск и Мурманск. Звание молодежной столицы дает право проводить мероприятия федерального уровня. Итоги подведут 22 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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