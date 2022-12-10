Москвичам рассказали о реконструкции Южного речного вокзала

Реконструкция Южного речного вокзала близится к финалу. Уже летом пассажиры будут отправляться оттуда в круизы по Москве-реке. Сам вокзал станет новым общественным пространством с галереей и смотровой площадкой.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, уже в следующем году начнутся работы по благоустройству. По его словам, вокзал планируется сдать в эксплуатацию в апреле 2023 года.

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