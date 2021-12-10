Москвичам рассказали о площадках фестиваля "Путешествие в Рождество"

В Москве стартовал традиционный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество". В дни фестиваля на улицах города будут работать специальные площадки и ярмарки, где москвичи смогут приобрести подарки и попробовать угощения.

На Площади Революции разместилась площадка, украшенная в купеческом стиле с яркими бусами, мехом и вставками в виде самоцветов. На Тверской площади кедры украсили гирляндами, общая протяженность которых превышает 10 километров. Там создали атмосферу рождественских балов, о чем говорят не только декорации, но и звучащая классическая музыка Петра Чайковского и Иоганна Штрауса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.