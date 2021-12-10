Москвичам рассказали, как оформлены площадки фестиваля "Путешествие в Рождество"

В Москве стартовал традиционный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество". Он продлится до 9 января. Москвичи и гости города могут покататься на катках, погулять на ярмарках, купить новогодние подарки и попробовать зимние напитки.

Специально перед фестивалем на улицах столицы установили елки в разных стилях. На Площади Революции фестивальная площадка украшена в купеческом стиле: яркими многослойными бусами и вставками в виде камней-самоцветов. На Святоозерской улице москвичи увидят ярмарку в стиле русских сказок, а на Матвеевской улице и Ореховом бульваре стоят деревья, украшенные по новогодними традициям Южной Европы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.