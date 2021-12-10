В Москве построили 5-этажный подземный торговый центр

В столице на Павелецкой площади появился большой торгово-развлекательный центр под землей. Об этом сообщил замммэра столицы Андрей Бочкарев.

5-этажный ТРЦ находится под Павелецкой площадью. Общая площадь комплекса составляет 73 тысячи квадратных метров.

В торговом комплексе можно будет посетить магазины, фуд-корты, бары и рестораны и другие заведения. Также для автомобилистов предусмотрен подземный паркинг на 277 машин.

Комплекс был одним из самых известных долгостроев Москвы. Закончить работы смогли только в этом году.

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