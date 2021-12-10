Более 300 вакансий открыто в новом роботизированном архиве в ТиНАО

Более 300 вакансий появилось в новом роботизированном архиве в ТиНАО. Он откроется в Сахарове.

Проект по поиску работников запустил Главархив Москвы совместно с департаментом труда и соцзащиты населения на базе центра "Моя работа". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, новый архив поможет вывести работу с документами в Москве на иной цифровой уровень. В результате от хранения архивных документов освободят столичные соцучреждения.

Большинство вакансий – должности в архивной сфере. Также требуются экономисты, юристы и технические работники.

На открытых отборах центра “Моя работа” соискателей ждет собеседование. Кандидаты пройдут обучение. А выйти на работу можно уже в первом квартале 2022 года.

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