В Москве загруженность дорог оценивается в 4 балла

Центр организации дорожного движения оценивает столичный трафик в 4 балла.

Образовавшийся затор на Каширском шоссе в сторону центра связан с аварией у дома № 55 . Затруднено движение на выезде с улицы Борисовские пруды, там можно потерять 20 минут.

Также на участке между Волгоградским и Рязанскими проспектами затруднено движение на МКАД в обоих направлениях. Скорость машин снизилась до 20 километров в час по обеим сторонам.

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