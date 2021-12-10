В пятницу, 10 декабря, в Москве стартует фестиваль "Путешествие в Рождество". Всего будет 27 площадок, которые соберут новогодние традиции разных стран.

На площади Революции можно будет попасть в красочную купеческую Москву, на пересечении улиц Соколово-Мещерской и Юровской – телепортироваться в Японию, а в сквере по улице Хачатуряна москвичей ждут новогодние мотивы из Индии.

Жители и гости столицы смогут прокатиться на каруселях, попробовать национальные блюда, поучаствовать в разных спортивных активностях и получить рождественские подарки.

Также будут работать катки и площадки для керлинга. При входе на фестивальные площадки будут мерить температуру и напоминать про маски.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.