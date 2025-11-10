Форма поиска по сайту

10 ноября, 13:15

Елки и декорации начали устанавливать в Москве

Несмотря на то, что до Нового года остается еще примерно 1,5 месяца, Москву уже украшают. В столице устанавливают елки и декорации. На Триумфальной площади появится 10 наряженных елок, традиционно их украшают шарами и гирляндами.

В наступающем году предпочтение отдают красным и бордовым, медным, золотистым и зеленым цветам. В этих оттенках можно увидеть игрушки, снежинки, шары и гирлянды на елках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

