В столице завершает работу интерактивный музей на Красной площади

В столице завершает работу интерактивный музей под открытым небом. Выставку на Красной площади подготовили к 83-й годовщине легендарного парада.

Для посетителей представлены сразу пять экспозиций и десятки уникальных экспонатов военной техники. На выставке также можно увидеть театрализованные постановки, а на большом экране транслируют тот самый парад, который проходил в 1941 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

