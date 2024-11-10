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10 ноября, 09:15

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В столице завершает работу интерактивный музей на Красной площади

В столице завершает работу интерактивный музей на Красной площади

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В столице завершает работу интерактивный музей под открытым небом. Выставку на Красной площади подготовили к 83-й годовщине легендарного парада.

Для посетителей представлены сразу пять экспозиций и десятки уникальных экспонатов военной техники. На выставке также можно увидеть театрализованные постановки, а на большом экране транслируют тот самый парад, который проходил в 1941 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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