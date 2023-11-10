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10 ноября, 10:30

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Более 450 брендов из России и других стран примут участие в Московской неделе красоты

Более 450 брендов из России и других стран примут участие в Московской неделе красоты

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Неделя красоты впервые пройдет в Москве. Представители более 450 брендов соберутся в Центральном выставочном зале "Манеж" с 9 по 12 декабря. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Протестировать можно будет косметику, парфюмерию и бьюти-услуги от специалистов из России и дружественных стран. Кроме того, программа включает 50 тематических сессий с более чем 100 экспертами. Выставка объединит четыре зоны: "Красота", "Услуги", "Здоровье" и "Шоу-лекторий".

Помимо косметики, там представят продукты здорового питания, витамины, а также проведут мастер-классы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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