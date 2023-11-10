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10 ноября, 07:30

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Новые подъездные пути появятся в ТиНАО рядом с железнодорожной станцией Санино

Новые подъездные пути появятся в ТиНАО рядом с железнодорожной станцией Санино

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В ТиНАО рядом с железнодорожной станцией Санино появятся новые подъездные пути. Дороги построят от Боровского шоссе вдоль Киевского направления Московской железной дороги, вдоль Зайцевского шоссе и на пересечении с ним. Об этом сообщили в столичном правительстве.

Также согласовали строительство нескольких улиц у станции Санино в поселении Кокошкино. Для удобства и безопасности жителей сделают тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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