Новые подъездные пути появятся в ТиНАО рядом с железнодорожной станцией Санино

В ТиНАО рядом с железнодорожной станцией Санино появятся новые подъездные пути. Дороги построят от Боровского шоссе вдоль Киевского направления Московской железной дороги, вдоль Зайцевского шоссе и на пересечении с ним. Об этом сообщили в столичном правительстве.

Также согласовали строительство нескольких улиц у станции Санино в поселении Кокошкино. Для удобства и безопасности жителей сделают тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки.

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