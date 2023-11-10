Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 07:30

Город

Прогулочную набережную и зону отдыха обустроили на Южном речном вокзале

Прогулочную набережную и зону отдыха обустроили на Южном речном вокзале

Посещаемость столичных заведений выросла с октября 2023 года

В Москве водителям такси предложили не забирать пассажиров в запретных зонах

Собянин рассказал о строительстве моста между Филевской поймой и Шелепихинской набережной

"Жизнь в большом городе": коммунальная Москва

Прогулочная набережная и зоны отдыха появились возле Южного речного вокзала

В Москве выросла посещаемость кафе и ресторанов с января 2023 года

Ярмарка регионов открылась на Новом Арбате

Собянин рассказал о строительстве моста между Шелепихинской набережной и Филевской поймой

"Мой район. Навигатор": монтаж катка начался на ВДНХ

На Южном речном вокзале обустроили прогулочную набережную и зоны отдыха. Пешеходные дороги замостили плиткой, организовали удобные подъезды и парковку.

Напротив вокзала поставили остановку для общественного транспорта. На всей территории высадили деревья и кустарники, разбили цветники и газоны.

Зону отдыха вдоль набережной теперь освещают более 70 современных энергосберегающих фонарей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городблагоустройствовидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика