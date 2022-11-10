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Детский автогородок создали около Битцевского леса

Детский автогородок создали около Битцевского леса

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На окраине Битцевского леса появился детский автогородок. Там юные пешеходы и будущие водители смогут изучать правила дорожного движения в игровой форме.

В автогородке создали имитацию дорог с разметкой и элементами городской инфраструктуры. Там есть тротуары, островки безопасности, светофоры, перекрестки и дорожные знаки. Все оборудование разработали со специалистами ГИБДД, педагогами и детскими психологами. Некоторые комплектующие не имеют зарубежных аналогов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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