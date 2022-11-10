11:30Город
Призы туристской премии "Маршрут года" получили три проекта Москвы
Сразу три московских проекта отмечены призами Всероссийской туристской премии "Маршрут года". Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Высшую награду получило мобильное приложение "Узнай Москву". Это интерактивный онлайн-гид, который позволяет получить персонального экскурсовода по столице прямо в смартфоне.
В категории "Лучший межрегиональный маршрут" второе место занял совместный проект Москвы и Петербурга "Современное искусство двух столиц". Программа рассчитана на два дня и включает в себя восемь локаций в двух городах.
В номинации "Лучший велосипедный маршрут" третье место получил разработанный в Москве "Гид по литературным местам". Он дает возможность совместить активный отдых с культурным, познакомиться с творчеством знаменитых писателей и взглянуть на столицу глазами героев любимых произведений.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.