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Призы туристской премии "Маршрут года" получили три проекта Москвы

Призы туристской премии "Маршрут года" получили три проекта Москвы

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Сразу три московских проекта отмечены призами Всероссийской туристской премии "Маршрут года". Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Высшую награду получило мобильное приложение "Узнай Москву". Это интерактивный онлайн-гид, который позволяет получить персонального экскурсовода по столице прямо в смартфоне.

В категории "Лучший межрегиональный маршрут" второе место занял совместный проект Москвы и Петербурга "Современное искусство двух столиц". Программа рассчитана на два дня и включает в себя восемь локаций в двух городах.

В номинации "Лучший велосипедный маршрут" третье место получил разработанный в Москве "Гид по литературным местам". Он дает возможность совместить активный отдых с культурным, познакомиться с творчеством знаменитых писателей и взглянуть на столицу глазами героев любимых произведений.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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