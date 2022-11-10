На "Авито" выставили на продажу водонапорную башню в Коммунарке

Необычное объявление появилось на "Авито". Там продают водонапорную башню в Коммунарке, причем она стоит дешевле однокомнатной квартиры.

По оценкам продавца, полезная площадь составит 150 квадратных метров. Там два этажа, при этом можно обустроить и дополнительное пространство. Все коммуникации в наличии.

В объявлении есть не только описание товара, но и варианты, как можно использовать приобретение. Так, продавец предлагает разместить в башне кафе, музей, прачечную или даже скалодром.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.