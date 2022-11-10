Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:30

Город

На "Авито" выставили на продажу водонапорную башню в Коммунарке

На "Авито" выставили на продажу водонапорную башню в Коммунарке

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Мой район. Обратная связь": сквер благоустроили в Тимирязевском районе

"Мой район. Обратная связь": в районах Арбат и Хамовники благоустроили 18 переулков

"Мой район. Обратная связь": в Пресненском районе благоустроили Конюшковскую улицу

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

Более 170 тысяч человек присоединились к волонтерскому движению в Москве с начала года

В Московском зоопарке открылась выставка, посвященная снежному барсу

Детский автогородок создали на окраине Битцевского леса

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

Необычное объявление появилось на "Авито". Там продают водонапорную башню в Коммунарке, причем она стоит дешевле однокомнатной квартиры.

По оценкам продавца, полезная площадь составит 150 квадратных метров. Там два этажа, при этом можно обустроить и дополнительное пространство. Все коммуникации в наличии.

В объявлении есть не только описание товара, но и варианты, как можно использовать приобретение. Так, продавец предлагает разместить в башне кафе, музей, прачечную или даже скалодром.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городнедвижимостьвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика