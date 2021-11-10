Разрешенную скорость на Бульварном кольце снизили до 50 км/ч

Максимальную скорость на Бульварном кольце в Москве снизят до 50 километров в час. Ограничения введут и на некоторых других улицах – Цветном бульваре, Остоженке, Маросейке и других. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.

В ведомстве рассказали, что дополнительных заторов из-за этого решения не ожидается. Средняя скорость в центре Москвы днем не превышает 30–40 километров в час.

Снижение скорости должно уменьшить выхлопы и шум от машин. Ранее на Бульварном кольце и некоторых соседних улицах можно было разгоняться до 60 километров в час, а с учетом нештрафуемого порога – почти до 80 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.