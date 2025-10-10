Выставка о Москве времен Николая I пройдет в Царицыно 11 октября

В музее-заповеднике "Царицыно" 11 октября открывается выставка "Москва и москвичи в эпоху Николая I". Экспозиция объединит свыше 400 экспонатов из собраний более 20 музеев и государственных архивов, включая Государственный исторический музей, Третьяковскую галерею, Пушкинский музей.

Выставка позволит посетителям узнать подробности о жизни Первопрестольной в первой половине XIX века. В частности, гостям расскажут историю градостроительного бума. Кроме того, желающие выяснят, как возводили здания Большого Кремлевского дворца, храма Христа Спасителя, Большого и Малого театров.

