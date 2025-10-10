Эксперты отметили высокий уровень цифровизации Москвы

Москва вошла в пятерку самых умных городов планеты по версии международной аудиторской компании и заняла второе место, уступив Сингапуру 0,1 балла. Эксперты отмечают, что столица занимает лидирующие позиции по уровню цифровизации и экологичности.

В городе завершена программа по выносу крупных предприятий за черту города, активно развивается экологичный транспорт – по маршрутам курсируют почти 2,5 тысячи электробусов. Москва стала примером для других мегаполисов России и мира.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.