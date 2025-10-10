Форма поиска по сайту

10 октября, 13:15

Город

Эксперты отметили высокий уровень цифровизации Москвы

Эксперты отметили высокий уровень цифровизации Москвы

Сезон гриппа еще не наступил в столичном регионе

Разворот для движения в сторону Курского вокзала организован в центре Москвы

"Атмосфера": 10 градусов ожидается в Москве вечером 10 октября

Собянин сообщил о завершении реставрации восточного флигеля усадьбы Воронцово

Производство сладостей в Москве выросло на 25% за несколько месяцев

Первый снег может выпасть в Москве 14 октября

"Мой район. Место встречи": Тверской район с Михаилом Муромовым

"Это Москва. Инфраструктура": куда увозят эвакуаторы

Москва заняла второе место в мировом рейтинге умных городов

Москва вошла в пятерку самых умных городов планеты по версии международной аудиторской компании и заняла второе место, уступив Сингапуру 0,1 балла. Эксперты отмечают, что столица занимает лидирующие позиции по уровню цифровизации и экологичности.

В городе завершена программа по выносу крупных предприятий за черту города, активно развивается экологичный транспорт – по маршрутам курсируют почти 2,5 тысячи электробусов. Москва стала примером для других мегаполисов России и мира.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

