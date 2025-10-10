Форма поиска по сайту

10 октября, 11:15

Москва заняла второе место в мировом рейтинге умных городов

Москва заняла второе место в мировом рейтинге умных городов, уступив лидерство Сингапуру всего на 0,1 балла и опередив Пекин, Лондон и Шанхай. Столь высокую позицию российская столица получила благодаря комплексному развитию по пяти ключевым направлениям: городское управление, качество жизни, транспортная система, бизнес-среда и экология.

Особенно эксперты отметили успехи Москвы в транспортной трансформации, включая запуск почти 2,5 тысячи электробусов, и создание единого цифрового контура в здравоохранении. Экологи признали столицу трендсеттером зеленой повестки, подчеркнув завершение программы по выносу промышленных предприятий-загрязнителей за городскую черту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

