Плавающие фонтаны на Водоотводном канале в Москве демонтировали на зиму

Плавающие фонтаны на Водоотводном канале в Москве убрали на зиму. В рамках подготовки к холодному сезону все 17 модулей были демонтированы и отправлены на техническое обслуживание.

Консервация фонтанов является плановой процедурой, которая начинается после завершения сезона 1 октября. Для снятия тяжелых конструкций с воды была использована спецтехника. До весны оборудование будет находиться на складе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.