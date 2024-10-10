Движение транспорта перекроют в центре столицы 12 и 13 октября

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10 октября, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

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В рамках интеграции Мнёвниковской поймы в городскую среду там возведут порядка 3 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил Сергей Собянин. Уже построен образовательный комплекс, в строительстве сейчас детский сад, проектируют спортивный кластер.

"Инвесторы и операторы КРТ приступили к реализации 79 проектов комплексного развития территорий вблизи крупных транспортных хабов. Из них в 12 запланировано строительство 17 медицинских объектов общей площадью около 97 тысяч квадратных метров", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Готовность участка от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка превышает 70%. Протяженность строящегося участка составляет почти 10 километров, из них большая часть – улично-дорожная сеть.

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