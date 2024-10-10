Новости градостроительного комплекса Москвы

В рамках интеграции Мнёвниковской поймы в городскую среду там возведут порядка 3 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил Сергей Собянин. Уже построен образовательный комплекс, в строительстве сейчас детский сад, проектируют спортивный кластер.

"Инвесторы и операторы КРТ приступили к реализации 79 проектов комплексного развития территорий вблизи крупных транспортных хабов. Из них в 12 запланировано строительство 17 медицинских объектов общей площадью около 97 тысяч квадратных метров", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Готовность участка от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка превышает 70%. Протяженность строящегося участка составляет почти 10 километров, из них большая часть – улично-дорожная сеть.