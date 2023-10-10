10 октября, 21:00Город
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 октября
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника, 10 октября.
Так, первые автомобили проехали по новой развязке на востоке Москвы. Ее построили на пересечении дублера Люблинской улицы и южного направления Московского скоростного диаметра.
Главная метеостанция столицы официально отметила первый снег в этом сезоне. В городе осадки выпали в спальных районах, однако уже растаяли, а в Подмосковье сформировался небольшой снежный покров.
Владимир Путин заявил о необходимости решения вопроса создания суверенного палестинского государства. Он отметил роль США в обострении ситуации.
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