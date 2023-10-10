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Новости

Новости

10 октября, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 октября

"Мой район. Навигатор": в столичном зоопарке показали, как животные относятся к осени

"Мой район. Навигатор": хризантемы распустились в столичном парке "Зарядье"

"Мой район. Навигатор": в Камергерском переулке открыли инсталляцию к 125-летию МХТ

"Мой район. Навигатор": итоги благоустройства начали подводить в столице

"Жизнь в большом городе": малый бизнес

Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

ЦОДД спрогнозировал трафик на московских дорогах до 8 баллов вечером 10 октября

Новости часа: новую развязку открыли на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника, 10 октября.

Так, первые автомобили проехали по новой развязке на востоке Москвы. Ее построили на пересечении дублера Люблинской улицы и южного направления Московского скоростного диаметра.

Главная метеостанция столицы официально отметила первый снег в этом сезоне. В городе осадки выпали в спальных районах, однако уже растаяли, а в Подмосковье сформировался небольшой снежный покров.

Владимир Путин заявил о необходимости решения вопроса создания суверенного палестинского государства. Он отметил роль США в обострении ситуации.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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