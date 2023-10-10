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10 октября, 08:00

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Москвичи выберут лучшие площадки фестиваля "Усадьбы Москвы"

Москвичи выберут лучшие площадки фестиваля "Усадьбы Москвы"

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Москвичи выберут лучшие площадки фестиваля "Усадьбы Москвы". Голосование проходит на портале проекта "Активный гражданин".

В списке – 15 исторических адресов, где в летний период проводили лекции, концерты и экскурсии. Это, например, Кусково, Измайлово, Кузьминки, Покровское-Глебово-Стрешнево.

Всего в рамках фестиваля там организовали более 300 различных мероприятий, а их гостями стали около 190 тысяч человек. Теперь "Усадьбы Москвы" планируют проводить ежегодно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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