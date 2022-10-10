"Мой район. Обратная связь": благоустройство микрорайона на улице Мусы Джалиля в ЮАО

В рамках программы "Мой район" благоустроили микрорайон на улице Мусы Джалиля в ЮАО Москвы. Площадь работ составила более четырех гектаров.

От жилых домов до станции метро "Борисово" проложили пешеходный маршрут. Ежедневно через эту территорию пролегает путь более 20 тысяч горожан.

По проекту для любителей активного отдыха организовали четыре спортивные площадки, установили столы для пинг-понга. Территорию озеленили и дополнительно осветили. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.