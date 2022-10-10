"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории площадью почти 1 га в Зеленограде

В районе Савелки в Зеленограде благоустроили территорию площадью почти один гектар. На берегу реки Ржавки появились удобные дорожки спортивные площадки с турниками и тренажерами. Также оборудованы две детские зоны. Для малышей установили песочницы, качели и горки. Для детей старшего возраста организовали игровой комплекс в виде сказочного леса с лесенками и канатами.

Территорию дополнительно озеленили – разбили газон, высадили более 30 деревьев и свыше 80 кустарников. Вечером зону отдыха будут освещать энергоэффективные фонари. Все работы прошли в рамках городской программы "Мой район".