Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

10:25

Город

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории площадью почти 1 га в Зеленограде

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории площадью почти 1 га в Зеленограде

"Мой район. Обратная связь": обновление территории вокруг Капустинского пруда в Свиблове

Бочкарев заявил, что путепровод на западе Москвы готов на 75%

Первый понтонный причал начали устанавливать у Киевского вокзала в Москве

"Утро": плотный поток сформировался на ТТК

Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

"Утро": общая длина заторов в столице составила 102 километра

"Утро": плотный поток сформировался на МКАД

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

В районе Савелки в Зеленограде благоустроили территорию площадью почти один гектар. На берегу реки Ржавки появились удобные дорожки спортивные площадки с турниками и тренажерами. Также оборудованы две детские зоны. Для малышей установили песочницы, качели и горки. Для детей старшего возраста организовали игровой комплекс в виде сказочного леса с лесенками и канатами.

Территорию дополнительно озеленили – разбили газон, высадили более 30 деревьев и свыше 80 кустарников. Вечером зону отдыха будут освещать энергоэффективные фонари. Все работы прошли в рамках городской программы "Мой район".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика