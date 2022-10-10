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Бочкарев заявил, что путепровод на западе Москвы готов на 75%

Бочкарев заявил, что путепровод на западе Москвы готов на 75%

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Два московских района – Дорогомиловский и Филевский – скоро соединит путепровод. Он готов уже на 75%, сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Путепровод идет с улицы Барклая через пути первого диаметра МЦД и Северный дублер Кутузовского проспекта. Это сооружение длиной 205 метров с полосами разгона и торможения.

Путепровод соединит улицу Барклая, Промышленный переулок с улицей Василисы Кожиной. На улице Баклая и в Промышленном переулке за его счет расширят проезжую часть, сделают дополнительные полосы. Подземные и наземные пешеходные переходы организуют на улицах Олеко Дундича, Барклая и в Багратионовском проезде.

Завершить работы планируют до конца 2022 года. По данным Стройкомплекса, всего за это время в столице построят еще 38,5 километра дорог.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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