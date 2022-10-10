В Москве завершился ремонт Нижегородской эстакады

Столичные строители отремонтировали Нижегородскую эстакаду на ТТК. Как отметил заммэра Петр Бирюков, работы шли круглосуточно.

Там заменили гидроизоляцию и устранили протечки, обновили дорожное покрытие на площади более 130 тысяч квадратных метров. Осталось нанести разметку.

Путепровод на юго-востоке Москвы построили 20 лет назад. Ремонт эстакады стал необходим из-за образовавшейся колейности, которая сделала дорогу небезопасной.

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