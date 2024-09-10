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Новости

10 сентября, 18:30

M24.RU

Организаторы рассказали о фестивале "Казачья станица Москва"

Организаторы рассказали о фестивале "Казачья станица Москва"

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Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

10 сентября прошла пресс-конференция столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей на тему "Х Международный фестиваль "Казачья станица Москва".

Перед журналистами выступили:

  • руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков;
  • заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике Игорь Кочубеев;
  • первый заместитель атамана войскового казачьего общества "Центральное казачье войско" Геннадий Сидорин;
  • ответственный секретарь синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей (Чайкин);
  • руководитель Московского казачьего хора Вениамин Новоточинов.
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