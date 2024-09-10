10 сентября, 18:30M24.RU
Организаторы рассказали о фестивале "Казачья станица Москва"
10 сентября прошла пресс-конференция столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей на тему "Х Международный фестиваль "Казачья станица Москва".
Перед журналистами выступили:
- руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков;
- заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике Игорь Кочубеев;
- первый заместитель атамана войскового казачьего общества "Центральное казачье войско" Геннадий Сидорин;
- ответственный секретарь синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей (Чайкин);
- руководитель Московского казачьего хора Вениамин Новоточинов.