Припарковать транспорт 11 сентября в Москве можно будет бесплатно

В воскресенье, 10 сентября, припарковать машину в Москве можно будет бесплатно, кроме стоянок с повышенным тарифом и со шлагбаумами.

Кроме того, 2 парковки в центре города временно перестанут работать. Одна – на Охотном Ряду, другая – на Театральной площади.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.