На Нагорном бульваре в Котловке появился современный спорткластер. Его построили в рамках программы "Мой район".

На территории площадью более 2 гектаров есть фитнес-станция в стиле "Русский ниндзя" для развития координации и ловкости, тренажеры, столы для пинг-понга.

Также на территории обновили систему освещения, привели в порядок дорожки и обустроили новые.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.