Парку "Зарядье" исполнилось 5 лет

Вместе с Москвой день рождения 10 сентября отмечает и парк "Зарядье". Одной из главных площадок города исполнилось 5 лет.

В эти выходные посетителей парка ждет осенняя волна цветения на огромных клумбах, а также несколько выставок, книжная ярмарка, спортивные соревнования, кинопоказы и другие мероприятия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.