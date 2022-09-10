В Москве реорганизовано 7 тысяч гектаров бывших промышленных зон. Об этом заявили в мэрии столицы.

Сейчас на месте заброшенных фабрик появляются парки, лофты, бизнес-центры и жилые высотки.

Подробнее о программе редевелопмента промзон – в эфире телеканала Москва 24.