Новости последнего часа: Международный центр самбо и бокса открыли в "Лужниках"

Международный центр самбо и бокса в День города открыли в "Лужниках". В торжественной церемонии приняли участие Владимир Путин и Сергей Собянин.

В Москве в День города мероприятия продлятся до вечера по всей столице. Традиционно одним из главных центров притяжения 10 сентября стала Тверская улица. Там находится и площадка телеканала Москва 24.

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