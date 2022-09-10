Фестиваль "Москва – Донбасс" проходит на Тверской в рамках Дня города 10 и 11 сентября

Тверская улица стала пешеходной на два дня, 10 и 11 сентября. Отдельную площадку на улице посвятили фестивалю "Москва – Донбасс".

Там установили более 35 посвященных Донбассу арт-объектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.