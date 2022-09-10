Фестиваль "Город неравнодушных" посетили более 10 тыс человек

Фестиваль "Город неравнодушных" открылся в Парке Горького. За первые часы работы площадку посетили более 10 тысяч человек.

Гостей мероприятия ждали четыре тематических зоны. Каждая из них посвящена своей теме – молодежным проектам, знакомству с работой некоммерческих организаций, волонтерству и благотворительности.

На входе добровольцы выдают всем желающим паспорт жителя города неравнодушных. За посещение каждой локации и участие в активностях туда ставят печати. После за них можно будет получить памятные подарки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.