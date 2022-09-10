Специальная фотозона "Сердце Пармы" открылась на площади Революции

Москвичи смогут почувствовать себя героями эпической экшн-драмы "Сердце Пармы". Специальная фотозона открылась на площади Революции. Там разместили инсталляцию, где можно примерить костюмы героев фильма и сфотографироваться.

Фильм "Сердце Пармы" считается одним из главных кинособытий 2022 года. Это долгожданная экранизация одноименного романа Алексея Иванова от режиссера фильма "Движение вверх". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.